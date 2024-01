Asseco Poland ADR Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Asseco Poland":

Die Diskussionen über Asseco Poland in sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Laut unserer Redaktion gab es in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Aktie von Asseco Poland wird bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Asseco Poland liegt der RSI7 aktuell bei 73,81 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Asseco Poland-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Asseco Poland beläuft sich auf 7,77 PLN, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,8 PLN erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,48 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Demgegenüber steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 6,31 PLN, was zu einem Abstand von +7,77 Prozent führt und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Asseco Poland in sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Intensität der Beiträge zu dem Unternehmen sich nicht wesentlich von der Norm unterscheidet.