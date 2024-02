Asseco Poland ADR Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Asseco Poland":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Bewertung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung getroffen werden. In Bezug auf die Asseco Poland-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Asseco Poland weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung vergeben, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Analyse der RSIs führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Asseco Poland-Aktie mit 6,76 PLN inzwischen -16,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -23,44 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" für die beiden Zeiträume eingeschätzt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Asseco Poland-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet, und es wurden auch keine positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Asseco Poland-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Asseco Poland in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".