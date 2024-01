Assa Abloy Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Diskussionen über Assa Abloy in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Gemengelage stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Assa Abloy weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine Bewertung als "Neutral" erfolgt. Die Analyse des RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral".

Die Stimmung für Assa Abloy hat sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein abnehmendes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 249,74 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 288,4 SEK liegt, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 262,32 SEK über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird also auch auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung für die Aktie von Assa Abloy vergeben.