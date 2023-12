Assa Abloy Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Assa Abloy":

Die Stimmung und Diskussion rund um die Assa Abloy-Aktie haben sich in den letzten Wochen verschlechtert. Die Anleger bewerten die Stimmungslage als "schlecht", da das Interesse an der Aktie abgenommen hat. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Während der 7-Tage-RSI eine neutrale Bewertung erhält, wird der 25-Tage-RSI als überverkauft eingestuft, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die technische Analyse deutet ebenfalls auf eine gute Entwicklung hin, da der Aktienkurs sowohl über der 200-Tage-Linie als auch der 50-Tage-Linie liegt.

Die Anleger in den sozialen Medien haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Assa Abloy diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Insgesamt wird die Assa Abloy-Aktie daher aufgrund der Stimmung der Anleger mit "gut" bewertet.