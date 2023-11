Assa Abloy AB Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Diskussion über das Unternehmen Assa Abloy im Internet wirkt sich nicht stark auf die Stimmung aus. Die Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien ist mittelmäßig und es gab nur geringe Veränderungen in der Stimmung. Overall betrachten wir das langfristige Stimmungsbild als neutral.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Assa Abloy betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI25 liegt bei 61,72, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher als neutral.

In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über Assa Abloy veröffentlicht. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um positive Themen. Insgesamt bewerten wir die Anleger-Stimmung als gut.

Die 200-Tage-Linie der Assa Abloy liegt bei 246,91 SEK. Da der Aktienkurs bei 226,9 SEK liegt, wird die Aktie als schlecht eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Wert von 241,05 SEK unter dem Durchschnitt, was ebenfalls als schlecht bewertet wird. Insgesamt lautet das Fazit der technischen Analyse daher schlecht.