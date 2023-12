Assa Abloy AB Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hatte die Assa Abloy-Aktie einen RSI-Wert von 35. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 24,51, was darauf hindeutet, dass die Assa Abloy überverkauft ist. Auf dieser Basis wird das Wertpapier daher mit "Gut" eingestuft, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Assa Abloy derzeit bei 248,44 SEK verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 281,4 SEK aus dem Handel ging, was einem Abstand von +13,27 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 255,03 SEK, was einer Differenz von +10,34 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt, dass Assa Abloy in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt jedoch ein trübes Bild. Die Stimmungslage der Anleger wurde zunehmend schlechter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert und erhielt weniger Beachtung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bilanz für die Assa Abloy-Aktie, mit positiven Aspekten wie der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, aber auch negativen Aspekten wie der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität.