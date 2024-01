Assa Abloy AB Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Aktie von Assa Abloy zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt deuten darauf hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 249,74 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 288,4 SEK liegt, was einer Abweichung von +15,48 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 262,32 SEK über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +9,94 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Assa Abloy-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigen sich gemischte Meinungen zur Assa Abloy-Aktie. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen überwiegend negative Themen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung stuft unsere Redaktion die Aktie als "Neutral" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Assa Abloy liegt bei 32,43, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 33 in einem neutralen Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung für Assa Abloy hat sich in den vergangenen Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.