Assa Abloy Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Assa Abloy":

Die technische Analyse der Aktie von Assa Abloy zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 249,74 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 288,4 SEK liegt, was einer Abweichung von +15,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 262,32 SEK deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Assa Abloy-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Assa Abloy steht aktuell bei 32, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 33,7 im neutralen Bereich. Die Analyse der RSIs führt somit zu einem insgesamt neutralen Rating für Assa Abloy.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Assa Abloy eingestellt waren, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Assa Abloy daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der letzten Monate zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Ebenso erfährt das Unternehmen keine bedeutend erhöhte oder verringerte Diskussion, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Insgesamt erhält die Assa Abloy-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index, der Anlegerstimmung und des Sentiments und Buzz.