Asra Minerals Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um den aktuellen Status eines Titels zu bewerten. Für Asra Minerals betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 54,55 keine Über- oder Unterbewertung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser für Asra Minerals auf 0,01 AUD, während die Aktie selbst bei 0,006 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -40 Prozent und zur Bewertung "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage mit einem Stand von 0,01 AUD zeigt einen Abstand von -40 Prozent und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Asra Minerals in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Asra Minerals ist deutlich gesunken, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Asra Minerals. Trotzdem zeigen die Auswertungen der vergangenen Tage, dass negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.