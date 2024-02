Asra Minerals Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

In den letzten vier Wochen wurden bei Asra Minerals keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält Asra Minerals daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Asra Minerals-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 54,55 ebenfalls stabil und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für Asra Minerals.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Asra Minerals eingestellt waren. Es gab sieben positive und vier negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -40 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt erhält Asra Minerals daher sowohl für die Anlegerstimmung als auch für die technische Analyse ein "Neutral"-Rating sowie ein "Schlecht"-Rating, was auf eine insgesamt unsichere Lage hindeutet.