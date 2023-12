Asra Minerals Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Asra Minerals-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,008 AUD liegt, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 AUD, und der letzte Schlusskurs ist ebenfalls darunter (-20 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Basis dieser einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität der Asra Minerals-Aktie nur wenig Aktivität aufweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Auch die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Asra Minerals zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Asra Minerals-Aktie demnach ein "Schlecht"-Rating basierend auf der charttechnischen Entwicklung, während das Sentiment und die Stimmung als "Gut" eingestuft werden. Beim RSI erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.