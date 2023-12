Asra Minerals Aktie: Augen auf!

Die technische Analyse der Asra Minerals zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,008 AUD) um -20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,01 AUD ergibt eine Abweichung von -20 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Asra Minerals diskutiert, nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Asra Minerals in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Asra Minerals ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 40 Punkten, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Asra Minerals überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.