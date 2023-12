Aspo Oyj Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Aspo":

In den letzten zwei Wochen wurde Aspo von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 8,04 Prozent, was 4,21 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Industriekonglomerate liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aspo-Aktie eine Bewertung von "Gut" von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Was die fundamentale Bewertung angeht, so liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 26, was bedeutet, dass die Börse 26,58 Euro für jeden Euro Gewinn von Aspo zahlt. Dies ist 16 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft und als unterbewertet betrachtet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen noch eine Veränderung in der Anzahl der Beiträge war erkennbar. Daher erhält Aspo für diese Stufe eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Aspo derzeit von den Anlegern neutral bewertet wird, eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bietet und fundamental unterbewertet ist.