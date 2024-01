Aspo Oyj Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Aspo":

Die technische Analyse der Aktie von Aspo zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 6,76 EUR verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 6,15 EUR liegt und somit einen Abstand von -9,02 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 6,07 EUR liegt. Dies entspricht einer Differenz von +1,32 Prozent, was ein "Neutral"-Signal für die Aspo-Aktie bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Aspo derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate. Der Unterschied beträgt 4,35 Prozentpunkte (8,04 % gegenüber 3,69 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes ist zu beachten, dass die Aktie von Aspo in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufgewiesen hat. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Aspo führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt positive Meinungen geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Aspo bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.