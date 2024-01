Aspo Oyj Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Aspo":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Aspo wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 67,05. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Stimmungsbild und die Diskussionen rund um Aspo haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies spiegelt sich in einer höheren Aufmerksamkeit und positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien wider. Daher wird Aspo in diesem Bereich mit "Gut" bewertet.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aspo-Aktie zeigt, dass der Wert aktuell bei 6,78 EUR liegt, was einem Unterschied von -11,5 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 6,05 EUR, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung rund um Aspo. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, weshalb das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Zusammenfassend ist die Aktie von Aspo bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.