Aspo Oyj Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Das finnische Unternehmen Aspo wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26, was 16 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Dies führt zu einer guten Bewertung des Unternehmens. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Aspo-Aktie um 12,21 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch neutral bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aspo-Aktie als überkauft eingestuft wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung. Die Dividendenrendite von Aspo liegt derzeit bei 8,04 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,84 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als gut eingestuft.