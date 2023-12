Aspo Oyj Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Aspo":

Aspo-Aktie: Bewertung und Analyse

Die Aspo-Aktie zeigt sich im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate als attraktive Dividendenoption. Mit einer Dividendenrendite von 8,04 % übertrifft Aspo den Branchendurchschnitt von 3,83 % um 4,21 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von 6,13 EUR liegt 11,42 % unter dem GD200 von 6,92 EUR, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 6 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Fundamental gesehen weist die Aspo-Aktie ein KGV von 26,58 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,5 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI liegt bei 75, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25 hingegen deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Aspo-Aktie basierend auf Dividende, technischer und fundamentaler Analyse sowie dem Relative Strength Index.