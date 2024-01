Aspo Oyj Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Aspo":

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Aspo ist überwiegend positiv. Die Diskussion konzentrierte sich in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen, und es gab keine Anzeichen für eine negative Diskussion. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung für Aspo führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aspo beträgt 21,62, was auf eine positive Dynamik des Aktienkurses hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was zu einer neutralen Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält Aspo daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite für Aspo beträgt 8,04 Prozent, was 2,6 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Aspo eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von 6,74 EUR für Aspo als "Schlecht" eingestuft. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt um -7,57 Prozent unter diesem Trendsignal. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 6,1 EUR, was einer Abweichung von +2,13 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Aspo.

Insgesamt erhält Aspo Bewertungen von "Gut" für die Anlegerstimmung und die Dividendenpolitik, während die technische Analyse zu einer Bewertung von "Schlecht" und "Neutral" führt.