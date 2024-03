Aspo Oyj Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Aspo":

Die Aspo-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 6,22 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,99 EUR einen Abweichung von -3,7 Prozent darstellt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (5,98 EUR) weicht mit dem letzten Schlusskurs (+0,17 Prozent) nur geringfügig ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt positiven Bewertung ("Gut") führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt für Aspo ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Sowohl der 7-Tage-RSI (35,42 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (50,41 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält die Aspo-Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Mit einer Dividendenrendite von 7,49 Prozent liegt sie aktuell über dem Branchendurchschnitt von 4,85 Prozent, was eine Differenz von +2,64 Prozent zur Aspo-Aktie ergibt.

Insgesamt zeigt die technische und sentimentale Analyse, dass die Aspo-Aktie derzeit stabile und neutrale Bewertungen erhält, während die Dividendenpolitik positiv bewertet wird.