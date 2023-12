Aspo Oyj Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Aspo":

Die Diskussionen über Aspo auf sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich deutlich mehr positive Meinungen über das Unternehmen geäußert. Auch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Aspo bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aspo-Aktie im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen bei 6,78 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 6 EUR deutlich darunter (Unterschied -11,5 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 6,05 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlicher Höhe (-0,83 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung für Aspo führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 8,04 Prozent, was 4,34 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Industriekonglomerate, 3,7) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Aspo daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte bei Aspo in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Positiven festgestellt werden. Dies zeigt, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. Daher erhält Aspo in diesem Kriterium eine "Gut"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, wofür Aspo ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Zusammengefasst erhält Aspo daher in dieser Stufe insgesamt ein "Gut"-Rating.