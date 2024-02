Aspo Oyj Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Aspo":

Die Aktie von Aspo hat in den letzten Monaten ein gemischtes Bild in Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz abgegeben. Die Diskussionsintensität war insgesamt schwach, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Aspo derzeit als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI (54,55 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (56,06 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Bei der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Aspo als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 26,37 insgesamt 19 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Industriekonglomerate".

Zusätzlich dazu erhält Aspo eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite, die mit 7,49 Prozent über dem Mittelwert liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für die Aktie von Aspo, wobei die fundamentale Analyse positiver ausfällt als die Beurteilung auf Basis von Sentiment und Buzz im Netz.