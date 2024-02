Aspira Womens Health ist zurück!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkauft bedeutet, dass der Preis einer Aktie wahrscheinlich sinken wird, während überverkauft darauf hindeutet, dass die Aktie wahrscheinlich steigen wird. Bei Aspira Women's Health liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 44,36 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 52,67 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in Aspira Women's Health derzeit keine Rendite erzielt werden, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einer geringeren Rendite von 90,93 Prozentpunkten entspricht. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass Aspira Women's Health eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei zeigt sich, dass Aspira Women's Health sowohl auf längerfristiger 200-Tages-Basis als auch auf kurzfristiger 50-Tage-Basis eine "Gut"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs jeweils über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Zusammenfassend erhält Aspira Women's Health auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.