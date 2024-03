Aspira Womens Health Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Aktie von Aspira Women's Health hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,98 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 3,65 USD um -8,29 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,37 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -16,48 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität im Internet bezüglich Aspira Women's Health hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Von Analysten wird die Aktie von Aspira Women's Health als "Gut" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotential von 53,42 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Aspira Women's Health liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Aspira Women's Health-Aktie. Während die charttechnische Analyse und die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft werden, wird die Aktie von Analysten als "Gut" bewertet. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls gemischte Ergebnisse, mit einer abnehmenden Diskussionsintensität und einer geringen Stimmungsänderung.