Aspira Womens Health Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aspira Women's Health-Aktie liegt bei 70,95, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 64, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Analysten gehen langfristig von einer positiven Einschätzung für die Aspira Women's Health-Aktie aus, da 1 Bewertung "Gut", 0 Bewertungen "Neutral" und 0 Bewertungen "Schlecht" vorliegen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 5,6 USD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 105,13 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs der Aspira Women's Health-Aktie von 2,73 USD sowohl kurzfristig als auch auf Basis der letzten 200 Tage unter den gleitenden Durchschnittswerten, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite der Aspira Women's Health-Aktie beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 88,68 % und somit als "Schlecht" eingestuft wird.