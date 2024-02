Aspira Womens Health Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, analysiert die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtbewegung. Der RSI der Aspira Women's Health liegt bei 69,51 und signalisiert daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Aspira Women's Health-Aktie zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 3,99 USD lag, während der letzte Schlusskurs mit 4,63 USD um +16,04 Prozent abweicht. Dies führt zu einer positiven Chartbewertung. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 4,11 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen auch negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Analysten haben die Aktie von Aspira Women's Health in den letzten zwölf Monaten mehrheitlich positiv eingestuft, was zu einer langfristigen "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5,60 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 20,95 Prozent signalisiert und somit zu einer Gesamtbewertung der Analysten als "Gut" führt.