Aspira Womens Health Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Aktie von Aspira Women's Health wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt (4,27 USD) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (4,1 USD) liegen jeweils deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 2,65 USD, was Abweichungen von 37,94 Prozent bzw. 35,37 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende liegt Aspira Women's Health mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 88,68 % im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis ist hingegen positiv, da von insgesamt 18 Analysten 1 die Aktie als "Gut" einstuft und keine schlechten Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 5,6 USD, was einer Erwartung von 111,32 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger, wie sie in den sozialen Medien zum Ausdruck kommt, ist gemischt. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominieren in den letzten Tagen eher negative Themen. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung daher als "Neutral".

Insgesamt wird die Aktie von Aspira Women's Health auf Basis der verschiedenen Indikatoren und Einschätzungen mit einer gemischten Bewertung versehen.