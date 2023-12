Aspira Womens Health Aktie: Quo vadis?

In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien über Aspira Women's Health. An acht Tagen überwog die positive Stimmung, während an zwei Tagen eher negativ kommuniziert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich jedoch vor allem ein Interesse an negativen Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Aspira Women's Health insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der Aspira Women's Health-Aktie ergab, dass der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage bei 4,31 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,82 USD, was einen Unterschied von -34,57 Prozent ausmacht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Aspira Women's Health daher in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild bei Aspira Women's Health hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Aspira Women's Health für diese Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 63,52 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 liegt bei 67,97 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Aspira Women's Health eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.