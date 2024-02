Aspira Womens Health Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Keyarch Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Aspira Women's Health-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,98 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,83 USD liegt (+21,36 Prozent Unterschied). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,21 USD unter dem letzten Schlusskurs (+14,73 Prozent). Somit erhält die Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Aspira Women's Health waren. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung verleiht.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Aspira Women's Health abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5,6 USD, was eine mögliche Steigerung um 15,94 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 27,59 Punkten, was darauf hindeutet, dass Aspira Women's Health überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 50,72, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aspira Women's Health-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.