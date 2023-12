Aspira Womens Health Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Aspira Women's Health hat eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (88,68 %) als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen eine durchschnittliche Analystenbewertung von "Gut", basierend auf einer Kursprognose von 5,6 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 113,74 % darstellt. Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs (2,62 USD) um -38,06 % unter dem 200-tägigen Durchschnittskurs von 4,23 USD liegt. Auch der 50-tägige Durchschnittskurs (3,98 USD) wird um -34,17 % unterschritten, was zu einer negativen Chartbewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält Aspira Women's Health daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf den aktuellen Analysen.

Sollten Aspira Womens Health Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Aspira Womens Health jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aspira Womens Health-Analyse.

Aspira Womens Health: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...