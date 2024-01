Aspermont Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI-Wert für Aspermont liegt derzeit bei 66,67, was auf ein neutrales Signal hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung für die RSI-Werte von Aspermont.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aspermont eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag sogar positive Diskussionen überwogen. Dementsprechend erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs von Aspermont mit 0,009 AUD 10 Prozent niedriger als der GD200 (0,01 AUD), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,01 AUD auf ein "Schlecht"-Signal hin. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Aspermont insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigen.

Insgesamt ergibt sich somit für Aspermont eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.