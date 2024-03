Aspermont Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Aspermont. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Aspermont momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 41,67 an, dass Aspermont weder überkauft noch überverkauft ist und damit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs ist Aspermont derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,01 AUD, während der Aktienkurs bei 0,009 AUD um -10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,01 AUD, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Schlecht" für Aspermont.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum erhält Aspermont eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt ergibt sich damit für Aspermont eine Bewertung von "Neutral" in Bezug auf den RSI und die Diskussionsintensität, während die Stimmung als "Gut" eingestuft wird.