Aspen Pharmacare Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Aspen Pharmacare schüttet eine Dividendenrendite von 2,09 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,36 % eine um 1,27 Prozentpunkte niedrigere Rendite bedeutet. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält die Bewertung "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aspen Pharmacare liegt bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 88,96 als unterdurchschnittlich gilt. Dies zeigt, dass Aspen Pharmacare aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an 11 Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Aspen Pharmacare gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aspen Pharmacare-Aktie liegt bei 40, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (52,24) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Aspen Pharmacare basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Aspen Pharmacare, mit einer unterdurchschnittlichen Dividendenrendite, einer unterbewerteten fundamentalen Bewertung und einer neutralen RSI-Bewertung.