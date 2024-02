Aspen Pharmacare Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse der Aspen Pharmacare-Aktie zeigt eine Abweichung von +3,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso erhält die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) ein "Neutral"-Rating aufgrund einer Abweichung von -3,09 Prozent.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,55, was 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Betrachtung der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend positiv ist und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Aspen Pharmacare sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler und Anleger-Sicht als "Neutral" bis "Gut" bewertet wird.