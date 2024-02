Aspen Pharmacare Aktie: Alles nach Plan!

In den letzten Wochen konnte bei Aspen Pharmacare keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Die Analyse basiert auf den Beiträgen in den sozialen Medien, die jedoch keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen erkennen ließen. Daher wird das Stimmungsbild für das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Auch die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Aspen Pharmacare daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Dividende schneidet das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Arzneimittel mit einer Dividendenrendite von 1,83% im Vergleich zu 3,66% schlechter ab. Die Differenz von 1,83 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Aspen Pharmacare derzeit weder als "überkauft" noch als "überverkauft" gilt. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 56,25 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 55,41 Punkten führen zu einer "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs ergibt sich eine Abweichung von +6,25 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu zeigt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einer Abweichung von -0,53 Prozent eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Aspen Pharmacare für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating, während die anderen Bereiche überwiegend mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet werden.