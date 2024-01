Aspen Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse der Aspen-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -30 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment rund um Aspen war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Aspen auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen im Stimmungsbild für Aspen in den vergangenen Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch Aspen eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale für Aspen. Der 7-Tage-RSI deutet auf eine Überkauft-Situation hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf der anderen Seite ist der 25-Tage-RSI neutral, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie damit mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.