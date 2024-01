Aspen Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Anlegerstimmung für die Aktie von Aspen war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab hauptsächlich positive Diskussionen in den sozialen Medien, ohne negative Themen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Aspen daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Aspen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,04 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -39,82 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Aspen eine Unterperformance von 37,35 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Aspen bei 0 Prozent, was 2,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Aspen weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (52,65 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (47,36 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt erhält Aspen gemäß der verschiedenen Kriterien eine Mischung aus "Gut", "Schlecht" und "Neutral"-Bewertungen, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien, der Performance im Branchenvergleich, der Dividendenrendite und dem Relative Strength Index.