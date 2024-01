Aspen Aktie: Was macht der Markt?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine große Rolle. Eine Analyse der Aktie von Aspen zeigt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Aspen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Aspen, so ergibt sich jeweils ein "Neutral"-Rating. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den sozialen Medien wurde Aspen in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Aspen in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -37,04 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche liegt Aspen um 72,6 Prozent zurück. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Aspen um 47,82 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.