Aspen Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Dividendenrendite von Aspen beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 % für "Diversifizierte Verbraucherdienste". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Aspen in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aspen-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 38, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (49,05) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Aspen.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Aspen wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Aspen auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.