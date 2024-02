Aspen Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Aspen - Aktie unterdurchschnittlich im Branchenvergleich

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Aspen eine Performance von -42,63 Prozent, was zu einer Underperformance von -33,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche führte. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9 Prozent erzielte, lag Aspen um 33,63 Prozent darunter. Dies resultiert in einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aspen-Aktie derzeit bei 0,16 USD liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,26 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +62,5 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,18 USD, was einer Differenz von +44,44 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung rund um die Aspen-Aktie neutral ist. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Rate der Stimmungsänderung ergeben eine neutrale Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Aspen-Aktie als neutral. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 7,92, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 28,09 aufweist, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.