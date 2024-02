Aspen Aerogels Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die technische Analyse der Aspen Aerogels-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 16,96 USD einen Abstand von +81,2 Prozent zum GD200 (9,36 USD) aufweist. Dies signalisiert eine positive charttechnische Bewertung. Zudem liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 13,79 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand zum GD50 bei +22,99 Prozent liegt. Insgesamt wird der Kurs der Aspen Aerogels-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aspen Aerogels liegt bei 19,06, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27 und deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Aspen Aerogels in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Aspen Aerogels eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.