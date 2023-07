Aspen Aerogels Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Aspen Aerogels, die im Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.07.2023, 08:54 Uhr, mit 8.4 USD.

Wie Aspen Aerogels derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aspen Aerogels. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Aspen Aerogels für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Aspen Aerogels für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Aspen Aerogels insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Aspen Aerogels-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aspen Aerogels vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (24 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 185,71 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 8,4 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Aspen Aerogels eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.