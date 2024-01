Aspen Aerogels Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Dividendenrendite von Aspen Aerogels liegt mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 8314,69 %. Dies entspricht einer Abweichung von 8314,69 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für Aspen Aerogels abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Einschätzung führt. Aktuelle Bewertungen bestätigen dies, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" und einem Kursziel von 20,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 33,72 % entspricht.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale, da der aktuelle Schlusskurs von 15,33 USD sowohl den 50-Tage- als auch den 200-Tage-Durchschnitt übersteigt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung durch die trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Aspen Aerogels liegt bei 34,07, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 32,42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis der Dividendenrendite, eine positive Analysteneinschätzung und eine neutrale technische Analyse.