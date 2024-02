Aspen Aerogels Aktie: Pleite oder Chance?

Aspen Aerogels: Schlechte Dividendenrendite, aber positive Stimmung in den sozialen Medien

Die Dividendenrendite von Aspen Aerogels liegt derzeit bei 0 Prozent, was 8328,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Bei der Analyse der Stimmung in sozialen Medien zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Kommentare und Befunde über Aspen Aerogels waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 6,47, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 33,07 liegt und eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Aspen Aerogels in den letzten 12 Monaten eine Performance von 42,76 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance von -754,92 Prozent, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 797,69 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Aspen Aerogels mit einer Unterperformance von 754,92 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.