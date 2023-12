Aspen Aerogels Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Aspen Aerogels in den sozialen Medien. Es gab keine eindeutige Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Aspen Aerogels kaum mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Jetzt bewerten wir Aspen Aerogels anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 31,54 Punkten, was bedeutet, dass die Aspen Aerogels-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 26,34, was darauf hinweist, dass Aspen Aerogels hier überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher abweichend als "Gut" eingestuft. Somit erhält Aspen Aerogels eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Aspen Aerogels aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -8273,88 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkursvergleich mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Aspen Aerogels im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,52 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu liegt die Aktie damit 29,78 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.