Aspen Aerogels Aktie: Hammer Entwicklung!

Die langfristige Meinung der Analysten zu Aspen Aerogels-Aktien ist positiv. Von insgesamt 3 Bewertungen sind alle als "Gut" eingestuft. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 24 USD, was einer potenziellen Performance von 71,55 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Aspen Aerogels-Aktie derzeit bei 7,84 USD verzeichnet. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs mit 13,99 USD einen Abstand von +78,44 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 9,92 USD, was einer Differenz von +41,03 Prozent entspricht. Auch hier wird das Signal als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Aspen Aerogels in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen zu beobachten sind. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder stark im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Aspen Aerogels ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz von -8273,88 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.