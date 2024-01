Asos Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Asos-Aktie wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern eine fundierte Einschätzung zu ermöglichen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 4,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In fundamentalen Aspekten wird die Asos-Aktie im Vergleich zur Branche als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24,34, was einem Abstand von 6 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,86 entspricht. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung bezüglich Asos in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Asos-Aktie von 396,5 GBP 12,96 Prozent unter dem GD200 (455,52 GBP) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 394,97 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Asos-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.