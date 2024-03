Asos Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Asos-Aktie wird derzeit durch verschiedene Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nur um -3,89 Prozent davon abweicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der eine Abweichung von -3,09 Prozent zeigt. Insgesamt wird die Aktie also auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Asos derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in diesem Bereich.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Asos-Aktie zeigen jedoch eine positive Tendenz. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was auf eine starke Aktivität hinweist und zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Auch das Anleger-Sentiment ist überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurden 11 Tage lang hauptsächlich positive Themen diskutiert, während nur an drei Tagen negative Themen dominierten. Auch in den letzten ein, zwei Tagen zeigen die Diskussionen überwiegend positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Asos-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich somit eine weitgehend positive Bewertung für die Asos-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysekriterien.