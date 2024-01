Asos Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Der Online-Händler Asos wird aufgrund verschiedener Faktoren neutral bewertet. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung verändert sich kaum, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 51,37 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Asos-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls keine Über- oder Unterbewertung, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Asos beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Analysten bewerten die Asos-Aktie derzeit neutral, wobei die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Aufwärtspotenzial von 48,53 Prozent aufzeigt, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Asos somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.