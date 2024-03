Asos Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Asos in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Über Asos wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Beim Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass Asos eine Rendite von -54,73 Prozent erzielt hat, was mehr als 53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,29 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, und auch hier liegt Asos mit 51,44 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Asos beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 4,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Asos beträgt das aktuelle KGV 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 21 haben. Demnach ist Asos aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.