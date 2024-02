Asos Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich des Unternehmens Asos hat sich in den letzten Wochen verändert. Während in den ersten zehn Tagen vor allem positive Diskussionen stattfanden, hat sich das Bild in den letzten Tagen gewandelt, und es überwiegen nun die negativen Themen. Aufgrund dieser Gemütslage wird die Aktie heute neutral bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asos mit einem Wert von 24,34 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 22,01. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist und wird daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, ist insgesamt neutral. Es gibt 3 Kaufempfehlungen, 4 Halteempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung. Auf kurzfristiger Basis wird das Kursziel der Asos im Durchschnitt auf 533 GBP geschätzt, was einem Anstieg um 47,6 Prozent entspricht. Daher wird die Analysten-Untersuchung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse, die den Relative Strength-Index (RSI) berücksichtigt, zeigt, dass der RSI bei 66,85 liegt und daher neutral eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet jedoch auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Asos-Aktie basierend auf Anlegerstimmung, fundamentaler Analyse, Analysteneinschätzungen und technischer Analyse.